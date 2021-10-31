أهم مباريات اليوم الأحد 31-10-2021

الفجر الرياضي
اهم مباريات اليوم
اهم مباريات اليوم
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يقدم موقع الفجر الرياضي جدول أهم مباريات اليوم الاحد الموافق 31 أكتوبر 2021 والذي سوف يشهد العديد من المواجهات النارية على الصعيد العربي والعالمي.

وستكون مباراة الاهلي والبنك الأهلي واحدة من أهم المباريات اليوم في الدوري بجانب لقاء الزمالك وطلائع الجيش، وفي الدوري الإيطالي هناك قمة مرتقبة بين روما وميلان على ملعب الأولمبيكو.

أهم مباريات اليوم:

مصر المقاصة ضد الجونة

سيراميكا كليوباترا ضد الإسماعيلي 

فاركو ضد بيراميدز 

طلائع الجيش ضد الزمالك

الأهلي ضد البنك الأهلي 

نوريتش سيتي ضد ليدز يونايتد

أستون فيلا ضد وست هام يونايتد

قادش ضد ريال مايوركا 

أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس 

خيتافي ضد إسبانيول

ريال سوسييداد ضد أتلتيك بيلباو

انتر ميلان ضد أودينيزي

فيورنتينا ضد سبيزيا

جنوى ضد فينيزيا

ساسولو ضد إمبولي

ساليرنيتانا ضد نابولي

روما ضد ميلان

أوجسبورج ضد شتوتجارت

بوروسيا مونشنغلادباخ ضد بوخوم 

نهضة بركان ضد إتحاد طنجة

الوداد الرياضي ضد المغرب الفاسي 

سريع وادي زم ضد الجيش الملكي 

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