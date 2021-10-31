تعرف على ترتيب الدوري الايطالي وقائمة الهدافين

ترتيب الدوري الإيطالي، تعتبر مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز التي نرصد ترتيبها اليوم أحد أهم المسابقات الكروية العالمية التي تحظى باهتمام الملايين من من المتابعين وعشاق الكرة حول العالم.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتساءل الكثيرون عن ترتيب الدوري الإيطالي عقب انتهاء الجولة العاشرة وبعد لعب عدة مباريات يوم أمس السبت، ضمن لقاءات الجولة الـ11 من المسابقة التي تتمتع بمتابعة كبيرة.

ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز

ويتصدر فريق نابولي ترتيب الدوري الإيطالي بعدما لعب 10 مواجهات نجح خلالها في تحقيق الفوز في 9 مباريات بينما تعادل لقاء وحيدا ولم يتلقى سوى هزيمة واحدة، وبحوزته 28 نقطة.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور 10 جولات

وجاء في المرتبة الثانية من ترتيب الدوري الإيطالي فريق ميلان الذي لعب 10 مباريات نجح خلالها في حصد 28 نقطة متساويا مع المتصدر حيث فاز في 9 مباريات وتعادل بواحدة هو الآخر إلا أن شباكه منيت بـ9 أهداف.

المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي

وفي المركز الثالث من ترتيب الدوري الإيطالي جاء فريق إنتر ميلان بعما لعب 10 لقاءات فاز خلالها في 6 مواجهات بينما تعادل في 3 أخرى وتلقى هزيمة واحدة، ليجمع 21 نقطة.

المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي

وجاء روما في المرتبة الرابعة من ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور 10 مباريات فاز خلالها بـ6 مباريات بينما تلقى 3 هزائم وتعادل مباراة واحدة وبرصيد 19 نقطة.

ترتيب الدوري الإيطالي وأبرز الهدافين مع دخول الجولة الحاية عشر

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام ترتيب الدوري الإيطالي وترتيب الهدافين في السطور التالية:

أولا: ترتيب الدوري الإيطالي تزامنا مع الدخول في الجولة الحادية عشر

ثانيًا: ترتيب هدافي الدوري الإيطالي وعدد الأهاف المسجلة

إيموبيلي يتصدر الترتيب

يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي اللاعب إيموبيلي نجم لاتسيو برصيد 9 أهداف، يليه سيميوني لاعب فيرونا بـ8 أهداف، ثم دجيكو نجم الإنتر بـ7 أهداف، ويأتي رابع الهدافين ماتيا نجم جنوى برصيد 6 أهداف، في المرتبة الخامسة لاعب كالياري جواو جلفاو برصيد 6 أهداف.

ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز بعد مرور الجولة الـ10 وقائمة الهدافين