رياح مثيرة للأتربة وضباب بالمنطقة الشرقية.. حالة الطقس في السعودية

توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأحد الموافق 31-10-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.



حالة الطقس في السعودية.. سحب رعدية ممطرة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى السعودية، أن تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير تمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

حالة الطقس في السعودية.. رياح نشطة

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الاجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض كذلك على أجزاء من منطقة حائل.

حالة الطقس في السعودية.. تكون الضباب

وأكد المركز -في بيانه اليومي-، أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

حالة الطقس في السعودية أمس.. نشاط للرياح

ووبالنسبة لحالة الطقس أمس فكان هناك نشط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية، وتكوّن الضباب على سواحل الخليج العربي وأجزاء من سواحل البحر الأحمر خلال الليل وساعات الصباح الباكر.