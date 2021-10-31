ضمك يستعيد الصدارة.. ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة العاشرة

الفجر الرياضي
ترتيب الدوري السعودي
ترتيب الدوري السعودي
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استعاد فريق ضمك صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي من جديد بعد فوز صعب على الاتفاق بهدف نظيف في الجولة العاشرة.

وبالرغم من فوز الاتحاد على نظيره الحزم بهدف نظيف في نفس الجولة إلا أن ضمك يملك الأفضلية في الصدارة بفارق نقطة واحدة.

وفي نفس الجولة سقط فريق النصر في بتعادل جديد أمام الفيحاء بنتيجة 1-1 فيما حقق التعاون فوزًا مثيرًا على أبها بهدفين دون رد.

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي كالتالي

ضمك 21
الاتحاد 20
الشباب 18
الهلال 16
الفيحاء 14
الرائد 14
النصر 13
الفتح 12
الأهلي 12
الفيصلي 11
الحزم 10
الاتفاق 10
ابها 10
الباطن 9
الطائي 7
التعاون 7

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