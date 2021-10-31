جامعة عين شمس تحصد نصف جوائز مهرجان طنجة الدولي

حصد فريق التمثيل المسرحي لجامعة عين شمس المشارك في الدورة الرابعة عشر لمهرجان المسرح الجامعي بمدينة طنجة المغربية، بالعرض المسرحي (سالب صفر)، أربعة جوائز من إجمالي ٨ جوائز.

حصل الطالب إسلام خالد على جائزة أفضل ممثل وحصلت الطالبة ليالي خلف علي جائزة أفضل ممثلة في سابقة هي الأولى من نوعها في هذا المهرجان وهي الحصول على جائزتي أفضل ممثل وأفضل ممثلة لممثلين من نفس العرض.



كما حصد العرض المسرحي ( سالب صفر) جائزة أفضل عرض يعبر عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى جائزة أفضل تأليف مسرحي للمؤلف مصطفي طلعت.



كما تم ترشيح العرض لجائزة أفضل مخرج بالمنافسة مع العرض البرتغالي وأيضا تم ترشيحه للجائزة الكبري مع العرض البرتغالي بالإضافة إلى ترشيحات جوائز افضل ممثل تنافس عليها ثلاث طلاب من جامعة عين شمس في ظاهرة فريدة لم تحدث من قبل أن يكون المرشحين لأفضل ممثل ثلاثة من نفس العرض.



يذكر أن جامعة عين شمس شاركت في منافسات المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بمدينه طنجة في المملكه المغربية مع ١٤ عرض مسرحي من ١٢ دولة عربية وأجنبية، والعرض المسرحي من إنتاج الإدارة العامة لرعاية الشباب التابعة لقطاع التعليم والطلاب.



وفي اتصال هاتفي مباشر بعد حفل ختام المهرجان الذي أقيم مساء أمس هنأ أ. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة الطلاب بهذا الانجاز ووعد سيادته بتكريم جميع أعضاء الوفد التكريم اللائق والمناسب نظرا للانجاز الكبير في مهرجان دولي عالمي والجدير بالذكر أن المهرجان شارك به ١٢ دولة وهي المملكة المغربية الدولة المضيفة وبلجيكا والبرتغال وإيطاليا وليتوانيا والصين وتونس والسعودية والأردن وفلسطين والكويت إضافة إلى جمهورية مصر العربية ويمثلها جامعة عين شمس ويرأس بعثة الوفد المصري أ.د تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة الأنشطة الطلابية وأ.محمد الشرقاوي مدير عام رعاية الشباب وأ. مصطفي عيسي مدير إدارة النشاط الفني وأ.أحمد عادل مشرف المسرح.

وتعود البعثة المصرية بسلامة الله إلى الأراضي المصرية مساء يوم الإثنين الموافق ١ نوفمبر ٢٠٢١.