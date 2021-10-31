ممدوح مهدي: ندعم جهود الدولة في تنفيذ "حياة كريمة"

انطلقت اليوم قافلة جامعة حلوان إلى مدينة الصف تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة وذلك في ظل مشاركة الجامعة للدولة وكافة قطاعات المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل توفير «حياة كريمة» بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجا والاستثمار في تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية، فجاءت قافلة جامعة حلوان لمدينة الصف لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة» للتخفيف عن كاهل المواطنين، حيث تعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان «حياة كريمة» لكافة الفئات وتحسين ظروف معيشتهم.

وقام بتنظيم وتنفيذ فعاليات القافلة التنموية لمدينة الصف الأستاذة الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة، والأستاذ الدكتور أحمد عبد الرشيد منسق عام مشروع محو الأمية ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، ا.د حنان كريمة وكيل كلية التربية وشارك في القافلة أساتذة من كليات الجامعة ووفدا من طلابها.

ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تسعي لدعم جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال المشاركة في تجسيد الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للارتقاء بمستوى حياة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وسعيا لاستثمار الطاقات الفكرية والعلمية لدى أساتذة الجامعة وطلابها، ونشر لثقافة العمل التطوعي، ومد جسور التعاون بين الجامعة والمجتمع تحقيقا لمتطلبات التنمية المستدامة.

وأشاد رئيس جامعة حلوان بجهود القائمين على هذه القوافل مشيرًا إلى أنها تسهم في تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة في القرى والمناطق العشوائية في الحضر،كما تعمل هذه القوافل على رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم سعيا لتوفير حياة كريمة، مؤكدا أهمية المبادرات المجتمعية فى تغيير وتطوير المجتمعات، وفي مواجهة المشكلات المجتمعية، فهذه المبادرات تسعى إلى نشر ثقافة العمل التطوعى، وصقل انتماء الشباب لمجتمعاتهم تماشيًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة بضرورة الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أساس تقدم الأمم ونهضتها، واكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لمواكبة تطورات العصر.

وقام مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية التابع لقطاع البيئة بتقديم ندوة عن التنمية المستدامة وأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمرأة الريفية، كما شارك مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية في اعداد برامج القافلة المجمعة بالتعاون مع كليات الجامعة وجاءت البرامج والتدخلات في محو الأمية والاستكتاب.

وحضر الندوة عدد خمسين سيدة وناقشوا احتياجاتهم من المشروعات الصغيرة التى تتناسب مع احتياجات القرية وتطرقت الندوة لاهمية المشروع الرئاسي حياة كريمة وكيفية الحفاظ على المكتسبات التى تمت فى القرية من طرق وبنية تحتية وغيرها من المشروعات وحضر الندوة بعض مدراء الجمعيات الأهلية بقرية الديسمى مركز الصف.

وقام مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية التابع لقطاع البيئة بندوة تثقيفية القتها مدير المركز ا.د سناء حجازى.

وشاركت هيئة محو الأمية وتعليم الكبار في القافلة بالتعاون مع كلية التربية من خلال ا.د احمد عبد الرشيد منسق الجامعة لبرنامج محو الأمية، د عبد الرازق ميراس عضو مركز محو الأمية.

تضمنت القافلة فعاليات برنامج محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برعاية ا.د عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، شملت تنفيذ عدة تدخلات بحضور أستاذ عصام رمضان مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الجيزة والأستاذ أحمد عبد العظيم مدير إدارة الهيئة العامة لتعليم الكبار بالصف، حيث تم تنفيذ برنامج محو الأمية المتكامل بجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية الديسمي التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة لتحقيق المستهدف بالمحاور التالية وهي تسليم شهادات محو الأمية للمواطنين الذين اجتازوا اختبارات الهيئة العامة لتعليم الكبار ضمن فعاليات القوافل المجمعة السابقة التي تمت بالتعاون بين جامعة حلوان والهيئة لتعليم الكبار، عقد ندوة توعوية بعنوان (محو الأمية وجودة حياة المواطنين)، عقد إختبارات فورية واستكتابات لعدد كبير من المواطنين الذين يجيدون القراءة والكتابة ويرغبون في الحصول على شهادة محو الأمية، تشخيص احتياجات المواطنين للالتحاق بفصول محو الأمية.

وشاركت كلية التربية من خلال الأستاذة الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعدد من البرامج.

كما شاركت د. داليا فكرى وكيل كلية الفنون التطبيقية ببرنامج من خلال ورش عمل نسيج على الانوال، وكذلك ورشة للنسيج على الانوال الصغيرة والتي تدربت عليها مجموعة من السيدات في قرية من قرى مركز الصف، كما قام بالدورة المهندس محمد نجيب المدرس المساعد بقسم الغزل والنسيج بالكلية.



وقامت جامعه حلوان بعمل قافله طبيه متكامله بواسطه اعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه بكليه الطب، تحت رعاية الأستاذ الدكتور وليد السروجي القائم بعمل عميد كلية الطب واشراف اد نرفانا حسين مستشار قطاع البيئه وخدمه المجتمع للخدمات الصحيه بالاشتراك مع مستشفي بدر الجامعي، كليه الصيدليه بإشراف الأستاذ الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة وكليه التمريض تحت إشراف الأستاذة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض مع الاستعانه بطلبه كليه الطب بالجامعه في التنظيم، وبالتعاون مع مركز رصد لحل المشكلات المجتمعية، قامت القافله بالكشف وصرف الأدوية لعدد ٥٧٥ مريض في التخصصات الاتيه:٢٠٠ حاله أطفال، ١٢٥ حاله جراحه عظام، ١٠٥ حاله باطنه عامه، ٣٥ حاله نسا وتوليد، ١١٠ حاله جلديه وتناسليه.

كما تم عمل ندوه تثقيفيه عن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي باعتبار شهر اكتوبر هو شهر التوعيه ضد سرطان الثدي لعدد ٥٠ سيده بواسطه اد نرڤانا حسين رئيس قسم علاج الاورام جامعه حلوان.

وكذلك ورشة عمل عن اساليب التنشئه الاجتماعيه السوية قدمتها الدكتورة إيناس عبد العزيز والتعامل مع مشكلات الاطفال الفئه المستهدفه امهات ومشرفات حضانه من 30 إلى 40 سنه عدد الحضور 35 مشرفه تناولت شرح اساليب التنشئه السوية وانواع الاساليب الغير سويه واضرارها على الاطفال وما هي التنشئة السوية وغير السوية وطرق التعامل مع المشكلات تواجه الاطفال وارشاد المشرفه، الطرق الصحيه للتعامل مع مشكلات الاطفال

كذلك ورشة عن تطريز المنسوجات اليدويه، الفئه المستهدفه الشباب من سن 15 إلى 35 سنه، وكان عدد الحضور 30 بدأت الورشه بتوضيح اهميه ودور تطريز المنسوجات باعتباره عمل يدوي يمثل مهارات الشابات ثم تم توزيع الاقمشه والخيوط والابر علي المتدربات وبدات الورشه بعمل خطوط بسيطه ثم كتابه اسم كل متدربة على القماش وتطريزها بنفس الشكل وطلبو بالتكرار التجربه وتعليم غرز اخرى وفي النهايه تم رسم اشكال طبيعيه كالورد وطلبه تنفذه بمفردهم عند انتهاء الورشه.

بالإضافة إلى تقديم ورشة كان موضوعها عن القيم وكانت الفئه المستهدفه هي اطفال تتراوح اعمارهم من 3 إلى 6 سنوات وتضمنت الموضوعات التي تم تناولها هي القيم لدى الاطفال وتنميتها واكسابهم بعض المهارات مثل النظافه الشخصيه، بر الوالدين، دليل الغذاء الصحي، التعاون، عدم التنمر.

وتم اختتام القافلة بتوجيه الدعوة للمواطنين والرائدات الريفيات للحفاظ على المكتسبات القومية من مشروع حياة كريمة في الريف المصري، وتم التأكيد أن جامعة حلوان ستعمل على الاستدامة لتحقيق الجودة المطلوبة، وتم قياس الاستفادة لعمل قياس الاثر المتوقع من البرامج التنموية التى قدمتها جامعة حلوان واشاد الحضور بنجاح القافلة التنموية المجمعة.