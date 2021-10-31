الأزهر يعلن موعد امتحان الصف الرابع الابتدائي (تفاصيل)

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موعد امتحان الصف الرابع الابتدائي
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الأزهر يعلن موعد بدء امتحان الصف الرابع الابتدائي (تفاصيل)

يبحث العديد من أولياء الأمور عن موعد بدء امتحان الصف الرابع الابتدائي لأبناءهم استعددا لامتحانات العام الدراسي 2021 / 2022، لذا توفر بوابة “الفجر” الإلكترونية لقرائها الكرام كافة التفاصيل حول موعد امتحان الصف الرابع الابتدائي.

موعد امتحان الصف الرابع الابتدائي

موعد امتحان الصف الرابع الابتدائي.. من المقررأنه يجرى نظام التقييم للصف الرابع الابتدائي كما ورد بالتعليمات الصدرة من قطاع المعاهد الأزهرية  شهري أكتوبر ونوفمبر في آخر أسبوع من شهر نوفمبر 2021 م.

منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي
وبالنسبة لمنهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي يدرس في شهر أكتوبر ونوفمبر، وعن الموضوعات الموجودة دخل المنهج في النصوص والقراءة ما يلي:

- مفتاح النجاح 

- نصائح أب 

- كن قويا 

- ذكاء صبي 

- المنصور والطيور 

- الطماع والدجاجة 

- الفصل الأول والثاني والثالث من القصة

-أنواع الخبر 

- كان وأخواتها 

– أنواع خبر كان وأخواتها في القواعد. 
 

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية منشورا لجميع المعاهد جاء فيه أنه نظرا لتطبيق منظومة التعليم الجديدة على الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2021 / 2022، يتم التنبيه على المختصين بالمناطق بالالتزام بالتعليمات الجديدة.

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