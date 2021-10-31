الإمارات ترفع أسعار البنزين والسولار لشهر نوفمبر 2021
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أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود في دولة الإمارات، الأحد، رفع أسعار البنزين بداية من يوم غد الاثنين الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفقًا للحساب الرسمي لمؤسسة الإمارات العامة للبترول، على "تويتر".
وتراوحت نسبة الزيادة المرتقبة بين 2 و3 فلس، وستكون أسعار البنزين خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني على النحو التالي:
سعر لتر البنزين السوبر (98)
من 2.60 درهم في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 2.80 درهم في نوفمبر/تشرين الثاني.
سعر لتر البنزين الخصوصي (95)
من 2.49 درهم في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 2.69 رهم في نوفمبر/تشرين الثاني.
سعر لتر بنزين "إي بلس" (91)
من 2.42 في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 2.61 درهم في نوفمبر/تشرين الثاني.
سعر لتر الديزل
من 2.51 في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 2.81 درهم في نوفمبر/تشرين الثاني.