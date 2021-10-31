الإمارات ترفع أسعار البنزين والسولار لشهر نوفمبر 2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود في دولة الإمارات، الأحد، رفع أسعار البنزين بداية من يوم غد الاثنين الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفقًا للحساب الرسمي لمؤسسة الإمارات العامة للبترول، على "تويتر".

وتراوحت نسبة الزيادة المرتقبة بين 2 و3 فلس، وستكون أسعار البنزين خلال شهر  نوفمبر/تشرين الثاني على النحو التالي:

سعر لتر البنزين السوبر (98)

من 2.60 درهم في  أكتوبر/ تشرين الأول إلى  2.80 درهم في نوفمبر/تشرين الثاني.

سعر لتر البنزين الخصوصي (95)

من 2.49 درهم في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 2.69 رهم في نوفمبر/تشرين الثاني.

سعر لتر بنزين "إي بلس"  (91)

من 2.42 في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 2.61 درهم في نوفمبر/تشرين الثاني.

سعر لتر الديزل

من 2.51 في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 2.81 درهم في نوفمبر/تشرين الثاني.

 

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