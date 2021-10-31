رئيس جهاز العبور: تشغيل خط مواصلات جديد لخدمة سكان المدينة

أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، عن بدء تشغيل خط مواصلات جديد بعدد ٥ أتوبيسات نقل جماعي "كمرحلة أولى" لخدمة سكان المدينة والمترددين عليها، مضيفًا أن ذلك يأتي فى إطار السعي الدائم لاستكمال منظومة نقل تخدم سكان المدينة بالتنسيق مع جهاز تنظيم النقل البري وبالاتفاق مع الشركات العاملة بالنقل الجماعي، لتدعيم خطوط النقل الخارجي بالمدينة.



وأوضح المهندس عبد الرؤوف الغيطى، أن مسار خط الأتوبيسات الجديد يبدأ من ( العبور مرورًا بإسكان المستقبل - شارع الشباب - إسكان الشباب ٧٠م - المسجد الكبير - صينية الروضة - الطريق المحوري الرئيسي الحى الأول - كارفور - طريق مصر/اسماعيلية - موقف العاشر - أول جمال عبدالناصر - جسر السويس - حديقة بدر - الجراچ - مسطرد - التعاون - التجنيد - حلمية الزيتون - المطرية - الشارع الجديد - كوبري عرابي) والعودة بنفس خط السير.



وأشار رئيس جهاز مدينة العبور إلى أن منظومة النقل الجماعي ستحد من ظاهرة المواصلات غير المرخصة بجانب تشكيل لجان مختصة لمتابعة حركة منظومة النقل الداخلي والخارجي، وعمل التعديلات اللازمة لمواعيد الانطلاق وخطوط السير حسب حاجة قاطني المدينة.

