"النواب" يحيل قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية إلى لجنة صحة

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مجلس النواب
مجلس النواب
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أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 

كما أحال 5 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى لجان نوعية، حيث تم إحالة مشروع قـانون مقدم من النائبة مرثا محروس و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسرى إلى لجنة مشتركة من لجنتي التـضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية. 
 

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وأحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير مشروع قـانون مقدم من النائبة غادة علي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن أيلولة ملكية واستبدال الأراضي المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية. 

كما تم أحال 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية وهى: 

1-مشروع قـانون مقدم من النائبة أميرة أبو شقة و(60) نائبًا بشأن الحد والوقاية من أضرار التدخين.

2-مشروع قـانون مقدم من النائبة إيناس عبد الحليم و(60) نائبًا بشأن المسئولية الطبية.

3-مشروع قـانون مقدم من النائبة نسرين صلاح عمر و(60) نائبًا بشأن المسئولية الطبية.

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