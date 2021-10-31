بيان مهم من التعليم بشأن ظاهرة الخطف في المدارس

أخبار مصر
وزير التعليم طارق
وزير التعليم طارق شوقي
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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب رسمي لها، تم تعميمه على جميع المديريات على مستوى الجمهورية، عن أنها لاحظت ظاهرة اختطاف الأطفال في أعمار مختلفة.

وقالت الوزارة في خطابها، إنه يرجى التنبيه على مديرىي الإدارات التعليمية بالتنبيه على كافة مديري المدارس بتكليف المعلمين بتوعية الأطفال خاصة المرحلة الابتدائية، ضد ظاهرة الاختطاف، وتفعيل دور الحماية بالمدرسة وتخصيص مادة توعوية أثناء طابور الصباح، وطرح الموضوع على مجالس الآباء والأمناء.

وشددت الوزارة على تكليف مديري المدارس بتوعية وتدريب الطلاب بكيفية التصرف حال الوقوع في أي كوارث مثل الزلازل والحرائق والأمطار الشديدة.

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