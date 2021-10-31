موعد مباراة الأهلي والبنك اليوم والقنوات الناقلة والمعلق والتشكيل المتوقع

مباراة الأهلي والبنك، شهدت ثاني جولات الدوري المصري الممتاز والتي انطلقت يوم أمس السبت، عروضا قوية ومباريات غلبت عليها الإثارة والندية، ما ينبئ بصعوبة وقوة هذا الموسم.

مباراة الأهلي والبنك

ويترقب عشاق الكرة المصرية مباراة الأهلي والبنك التي تنطلق اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث فازت القلعة الحراء بالمواجهة الأولى.

مباراة الأهلي والبنك اليوم

وتلعب 5 مباريات اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز أهمها مباراتي الأهلي والبنك والزمالك وطلائع الجيش، حيث ينال الفريقان الشعبية الأكبر.

مباريات اليوم ومباراة الأهلي والبنك

وتتضمن مواجهات اليوم مواجهة الأهلي والبنك والزمالك وطلائع الجيش، كما يواجه الإسماعيلي الجريح نظيره سيراميكا كليوباترا بينما يلاقي الجونة مصر المقاصة، وفي الأخير فاركو وبيراميدز.

موعد مباراة الأهلي والبنك

وتنطلق مباراة الأهلي والبنك اليوم الأحد الموافق الـ31 من أكتوبر 2021، في تمام الـ8 مساء بتوقيت القاهرة، الـ9 بتوقيت المملكة العربية السعودية، العاشرة بتوقيت أبوظبي.

ملعب مباراة الأهلي والبنك

ويستضيف ملعب السلام "وي" مباراة الأهلي والبنك حيث يأمل المدير الفني الجنوب إفريقي للنادي الأهلي في تحقيق الفوز في ثاني اللقاءات وضمان تصدر المسابقة، بعدما نجح في الفوز على الإسماعيلي بـ4 أهداف نظيفة في افتتاحيته للدوري.

القمة ومباراة الأهلي والبنك

ويدخل موسيماني مباراة الأهلي والبنك وعينه على مباراة القمة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك في 3 جولات الدوري المصري الممتاز والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، والتي ستحسم الصدارة مبكرا.

مشاهدة مباراة الأهلي والبنك

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت عن نقل مباراة الأهلي والبنك عبر فضائيتها أون تايم سبورت 1- on time sport 1 ويسبقها استوديو تحليلي، يجمع ألمع النجوم والنقاد وبتعليق بلال علام.