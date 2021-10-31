تجديد حبس تشكيل عصابي لاتجاره في المخدرات بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، تجديد حبس تشكيل عصابي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 184 طربة حشيش بقصد الاتجار بها على عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام تاجري مخدرات لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العامرية، تخصصا في الاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي وترويجه على عملائهما.

وعلى الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين للمتهمين وألقي القبض عليهما، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 184 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتفي محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.