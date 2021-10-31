أمطار بهذه المناطق خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا تفصيليا، يعلن عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد، بمحافظات الجمهورية.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم، أكدت لأرصاد الجوية استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



تفاصيل حالة الطقس خلال ساعات الليل

وعن حالة الطقس ليلا، أشارت الأرصاد الجوية في بيانها، إلى أنه يسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة



تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

تتوقع الأرصاد الجوية تعرض البلاد اليوم لأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال ووسط الدلتا على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد على فترات متقطعة، وفرص أمطار متوسطة على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



تفاصيل درجات الحرارة اليوم

وعن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد، ننشر لكم بيانا تفصيليا بدرجاات الحرارة بمحافظات ومدن الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 19 والعظمى 29



درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 29



درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 19 والعظمى 29



درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 19 والعظمى 28



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 28



درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 19 العظمى 26



درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 18 والعظمى 27



درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 14 والعظمى 27



درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 14 والعظمى 29



درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 22 العظمى 27



درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 22 والعظمى 26



درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 29



درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 29



درجات الحرارة فى السويس الصغرى 20 والعظمى 29



درجات الحرارة فى العريش الصغرى 19 والعظمى 29



درجات الحرارة فى رفح الصغرى 20 والعظمى 29



درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 30



درجات الحرارة فى نخل الصغرى 15 العظمى 29



درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 23 والعظمى 30



درجات الحرارة فى طابا الصغرى 20 والعظمى 28



درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 13 والعظمى 25



درجات الحرارة فى الطور الصغرى 18 والعظمى 33



درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 32



درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 22 والعظمى 33



درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 32



درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 16 والعظمى 31



درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 16 والعظمى 31



درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 17 والعظمى 31



درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 18 والعظمى 32



درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 17 والعظمى 34



درجات الحرارة فى قنا الصغرى 18 والعظمى 35



درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 18 والعظمى 36



درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 21 والعظمى 37



درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 24 والعظمى 36



درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 17 والعظمى 35



درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 20 والعظمى 32



درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 32



درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 21 والعظمى 30



درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 20 والعظمى 30