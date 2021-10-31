حبس المتهمين في واقعة مشاجرة "حقوق الإسكندرية"

قررت نيابة باب شرقي في الإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول واقعة إصابة طالبين أحدهما مُقيد بكلية الآداب، بجرح قطعي أسفل الذقن، وسجحة في أحد الذراعين، على إثرها تم نقله إلى المستشفى الرئيسي الجامعي (الميري) لإسعافه، وآخر مقيد بكلية الحقوق، بسحجات في مختلف أنحاء الجسم، عقب نشوب مشاجرة استخدم فيها سلاح أبيض (كتر) واعتداءات بالأيدي، واستخدام كرسي خشبي، وسط استغاثات بعض الطالبات، أمام الباب الرئيسي لكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، الكائنة في شارع “سوتر” بمنطقة الشاطبي.



كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة أمام المجمع النظري والمحال التجارية المجاورة لفحصها، وسرعة استعجال التقرير الطبي الخاص بالطالب المصاب (المتهم الثاني)، وجارٍ التحقيق مع (المتهم الأول).



وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشادة كلامية نشبت خارج نطاق الحرم الجامعي، أمام أحد محال تناول الأطعمة السريعة بين طالب بالفرقة الأولى، كلية الحقوق، (طرف أول)، وطالب بكلية الآداب، وشقيقه، وشخص ثالث مجهول (طرف ثانٍ)، على إثرها تجددت المشادة أمام بوابة الكلية المُطلة على شارع “سوتر” من الخارج، وتطورت إلى مشاجرة، قام على أثرها طالب كلية الحقوق، بالاعتداء على طالب كلية الآداب، مستخدمًا آلة حادة (كتر) ما أدى إلى إصابته، فحاول الهرب إلى داخل كلية الحقوق من خلال الباب الفرعي.



وتوصلت التحقيقات أنه وأثناء ذلك قام الأمن الإداري بغلق البوابة، مع تواجد عدد كبير من الأفراد في الشارع، خشية دخول أطراف الواقعة إلى الكلية، وعدم امتداد المشاجرة إلى داخل الحرم الجامعي، وعقب ذلك قام طالب كلية الآداب (المتهم الثاني)، ومن معه بالتعدي على طالب كلية الحقوق (المتهم الأول)، بالأيدي، وبكرسي خشبي، ونتج عن ذلك إصابته بسحجات في أماكن متفرقة من الجسم.



وبإبلاغ قسم شرطة باب شرقي، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طالب كلية الحقوق (المتهم الأول) واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، عقب تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.



