موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم والقنوات الناقلة

مباراة الزمالك وطلائع الجيش، شهدت الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز التي انطلقت أمس السبت، مباريات قوية وعروض مثيرة، شاهدتها الجماهير في المباريات.

مباراة الزمالك وطلائع الجيش

ويترقب عشاق القلعة البيضاء مباراة الزمالك وطلائع الجيش التي تنطلق اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث فاز الفارس الأبيض على إنبي في المباراة الافتتاحية.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم الأحد الموافق الـ31 من أكتوبر 2021، في تمام الـ5:30 مساء بتوقيت القاهرة، الـ6:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، الـ7:30 بتوقيت أبوظبي.

مباراة الزمالك وطلائع الجيش

وتلعب 5 مباريات اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز أهمها مباراة الزمالك وطلائع الجيش والأهلي ونظيره البنك، حيث ينال الفريقان الشعبية الأكبر.

مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت عن نقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر فضائيتها أون تايم سبورت 1- on time sport 1ويسبقها استوديو تحليلي، يجمع ألمع النجوم والنقاد وبتعليق بلال علام.

مباريات اليوم ومباراة الزمالك وطلائع الجيش

وتتضمن مواجهات اليوم مباراة الزمالك وطلائع الجيش والأهلي والبنك، كما يواجه الإسماعيلي الجريح نظيره سيراميكا كليوباترا بينما يلاقي الجونة مصر المقاصة، وفي الأخير فاركو وبيراميدز.