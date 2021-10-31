أمريكا وأوروبا تنهيان أزمة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم





قالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو اليوم السبت إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفقا على حل الخلاف التجاري طويل الأمد بينهما على الرسوم الأميركية على واردات الصلب والألومنيوم وتجنب رد الاتحاد بزيادة كبيرة في رسومه الجمركية على الصادرات الأميركية من الدراجات النارية وغيرها من المنتجات.

وأضافت ريموندو أن الاتفاق سيبقي على القسم 232 من الرسوم الأميركية على الصلب والألومنيوم التي فُرضت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مع السماح بدخول كمية محدودة من منتجات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة ومساعدة اقتصادي الجانبين على مواجهة "التحدي المشترك" المتمثل في فائض الطاقة الإنتاجية العالمية التي تنتجها الصين بشكل أساسي.

من ناحية أخرى، كان قد أجرى الاتحاد اتصالا أوليا إيجابيا بشأن التجارة مع إدارة بايدن في وقت سابق، لكنه انتظر إلى أن تتولى الممثلة التجارية الجديدة للولايات المتحدة منصبها لبدء محادثات حقيقية.

وكانت قد قدمت المفوضية الأوروبية قائمة رغبات تقع في 12 صفحة في ديسمبر كانون الأول لشراكة جديدة بين جانبي الاطلسي تحدد فرصا للتعاون في مجالات الصحة والتعافي الاقتصادي والسياسة البيئية والتجارة.