مؤشر الإنتاج الصناعي في الصين يتراجع إلى 49.2 في أكتوبر
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أظهرت بيانات نشرها المكتب الوطني للإحصاء في الصين اليوم الأحد أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع تراجع إلى 49.2 في أكتوبر مقابل 49.6 في سبتمبر.
وتشير أي قراءة فوق 50 تشير إلى نمو في المؤشر، بينما تعني أي قراءة دون 50 انكماشا.
ويتم إعداد مؤشر مديري المشتريات بناء على استطلاع آراء شركات صينية خاصة وحكومية، بسحب ما نشرت "الألمانية".
وأرجع مكتب الإحصاء التراجع إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وتراجع كل من الإمدادات والطلب.
وتواجه الصين منذ سبتمبر أسوأ أزمة طاقة منذ أكثر من عقد.
وأجبر نقص الكهرباء العديد من المصانع في البلاد إلى خفض إنتاجها مؤخرا.