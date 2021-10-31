بيتكوين تنخفض 1.3 % في يوم واحد

انخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة 1.3 في المائة إلى 61.586 ألف دولار، خلال أقل من 24 ساعة في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس.

سعر بيتكوين اليوم



وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 2.3 في المائة، حيث يتم تداولها بين 61.79 ألف، و62.511 ألف دولار. وانخفضت الآن بنسبة 8 في المائة، عن أعلى مستوى عند 64.870 ألف دولار الذي وصلت إليه في 14 نيسان (أبريل). وفقدت عملة بيتكوين 1.5 في المائة من قيمتها في الأسبوع الماضي وارتفعت 112 في المائة، حتى الآن هذا العام.

وارتفعت إيثر إلى مستوى قياسي بلغ 4400 دولار وزادت 2 في المائة. وكان قد عاود الدولار الصعود خلال تعاملات الجمعة بعد أن تراجع في اليوم السابق، إثر زيادة العائدات على السندات الحكومية وتقدير المستثمرين أن تقارير التضخم الجديدة تشكل تحديا أمام البنوك المركزية الكبرى لتقليص برامجها لشراء الأصول أسرع مما هو مخطط له.



وارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.5 في المائة، خلال التداولات في نيويورك بعد أن كان قد تراجع ما يقرب من 0.6 في المائة الخميس.



وهبط اليورو 0.6 في المائة مسجلا 1.1609 دولار بعد يوم واحد فحسب من تسجيله أكبر نسبة زيادة في خمسة أشهر.

وصعد الدولار أمام العملة اليابانية 0.2 في المائة، مسجلا 113.765 ين. وتراجع الجنيه الاسترليني 0.3 في المائة، إلى 1.3746 دولار. كما هبط الدولار الأسترالي 0.3 في المائة أيضا إلى 0.7521 دولار أمريكي بعد أن وصل إلى أعلى مستوى منذ أوائل تموز (يوليو) وهو 0.75555 دولار أمريكي في الجلسة السابقة.

