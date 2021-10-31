البحرين تستهدف زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى 11.4%

الاقتصاد
البحرين- ارشيفية
البحرين- ارشيفية
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قال وزير السياحة البحريني في مؤتمر بالرياض اليوم إن حكومة بلاده تتطلع إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.4 % بنهاية العام 2026.

مساهمة السياحة في الاقتصاد البحريني


كان المكتب الإعلامي الحكومي قد قال هذا الأسبوع إن السياحة في الدولة الخليجية الصغيرة ساهمت بنسبة 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.


وبحسب (رويترز) قال الوزير زايد بن راشد الزياني في مؤتمر استثماري إن البحرين ستستهدف تحقيق نمو في سياحة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض.

 

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