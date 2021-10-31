مجموعة العشرين تعلن المصادقة على الاتفاق الدولي لضرائب الشركات متعددة الجنسيات

أعلنت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، أن قادة مجموعة العشرين صادقوا رسميا على الاتفاق الدولي الذي ينص على فرض ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات 15 في المائة كحد أدنى، معتبرة أنه خطوة "تاريخية".



وقالت يلين "صادق كل رؤساء دول مجموعة العشرين على اتفاق تاريخي بشأن قواعد ضريبية دولية جديدة بما فيها ضريبة عالمية دنيا".



ووقع نحو 136 بلدا تمثل أكثر من 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي اتفاقا بوساطة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لفرض ضرائب أكثر إنصافا على الشركات متعددة الجنسيات وفرض ضريبة دنيا على الشركات العالمية تبلغ نسبتها 15 في المائة.



ومن المقرر أن تدخل "الثورة المصغرة" التي طرحت في عام 2017 للمرة الأولى وحصلت على دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيز التنفيذ عام 2023، لكن الموعد النهائي قد يتأخر ويعزى ذلك جزئيا إلى مقاومة نواب أمريكيين هذا الإصلاح.



وواجهت الركيزة الأولى لهذا الإصلاح التي تتمثل في فرض ضريبة على أرباح الشركات بحيث يتم جنيها لا حيث تقع مقار الشركات فقط، معارضة شرسة في الكونجرس الأمريكي.



وعمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وأبل وفيسبوك وأمازون، التي تنشط في بلدان منخفضة الضرائب لتقليل الفواتير الضريبية، هي من بين الشركات المستهدفة.