عاجل.. الأهلي يتصدر قائمة الأفضل في إفريقيا لعام 2021

الفجر الرياضي
الاهلي
الاهلي
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قائمة أفضل 10 أندية في إفريقيا لعام 2021 والذي شهد تربع الأهلي في الصدارة.

واعتلى الأهلي صدارة قائمة الأندية الأفضل في إفريقيا لعام 2021 بعد تتويجه ببطولة دوري الأبطال في النسخة الماضية على حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وجاءت الأندية الأفضل في إفريقيا وفقا للاتحاد الإفريقي كالتالي:

‏1.الأهلى المصري
‏2.كايزرتشيفز جنوب إفريقيا
‏3.الترجى التونسي
‏4.الوداد المغربي
‏5.صنداونز جنوب إفريقيا
‏6.سيمبا التنزاني
‏7.شبيبة بلوزداد الجزائرى
‏8.مولودية الجزائرى
‏9.الرجاء المغربى
‏10.شبيبة القبائل الجزائرى.

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