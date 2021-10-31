بايدن يعلن عن اتفاق لإزالة التعرفة الجمركية على عدد من البضائع الأوروبية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، عن اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لإزالة التعرفة الجمركية على عدد من البضائع الأوروبية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أنه قد قدم خطة وصفها بالتاريخية، من أجل اقتصاد الولايات المتحدة، وتتضمن أكبر استثمار بالتاريح الأمريكي لمكافحة الاحتباس الحراري.

وأوضح الرئيس الأمريكي، خلال كلمة له أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم، إن بلاده نجحت فى قيادة العالم فى القرن العشرين بفضل الاستثمار فى الإنسان، وما تزال أمريكا أكبر اقتصاد فى العالم.

ولفت الرئيس الأمريكى إلى أن الولايات المتحدة تخاطر بفقدان ميزاتها كأمة، موضحا أن واشنطن كانت الأفضل فى البنى التحتية إلا أنها اصبحت الآن تحتل التصنيف الـ13 وكذلك كانت واشنطن تقود العالم فى الانجازات التعليمية وأصبحت الآن أمريكا تحتل المركز الـ 35 فيما يتعلق بالاستثمار فى التعليم المبكر.