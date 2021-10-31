رئيس جامعة طنطا: 500 جنيه مكافأة إجادة للعاملين في الجامعة

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة، برئاسة الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، على صرف مكافأة إجادة قدرها 500 جنيه للعاملين بإدارة الجامعة وجميع كلياتها ووحداتها والمدن الجامعية، وكذلك لمدير عام أمن الجامعة والقادة وأخصائي، ومشرفي الأمن والمستشفيات الجامعية والمستشفى التعليمي العالمي، وكذلك المنتدبين المتواجدين على رأس العمل، اعتبارًا من تاريخ موافقة مجلس الجامعة، على أن تتحمل المستشفيات الجامعية والمستشفى التعليمي العالمي المبالغ المنصرفة خصمًا من الحسابات الخاصة بها.

كما وافق المجلس علي صرف 10 أيام لجميع أفراد العمالة غير المنتظمة وأفراد الأمن المتدربين بأجر يومي بحد أقصي 250 جنيه خصما من الحسابات الخاصة.

وأكد رئيس الجامعة، أن تلك المكافأة تأتي في إطار تحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد، بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة، موضحا أن الجامعة تكافئ دائما العاملين بها على جهدهم الذي يبذلونه من أجل الارتقاء بالجامعة.