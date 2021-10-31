رنا سماحة تغني "مصر جاية" بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

الفجر الفني
رنا سماحة
رنا سماحة
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تقدم المطربة رنا سماحة في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أغنية "مصر جاية"، والمهرجان يقام برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، والأغنية من كلمات طارق علي، وألحان كريم عرفة وتوزيع أيمن التركي.

وسيتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، لإذاعتها في كل فعاليات المهرجان، وتكون هي الأغنية الرسمية للدورة السادسة التي من المقرر إنطلاقها في الفترة من 6 حتى 11 نوفمبر المقبل.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وخالد فودة محافظ جنوب سيناء.

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