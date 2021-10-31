الفروسية يصدر بيانا لأعضاء الجمعية العمومية بعد إعادة انتخاب مجلس الإدارة

بيان اتحاد الفروسية

ٱصدر مجلس إدارة اتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس الاتحادين المصرى والإفريقى للفروسية ورئيس مجلس إدارة اللجنة الاوليمبية بيانا بعد إعادة انتخابه فى الانتخابات التى جرت الخميس الماضى لدورة جديدة حتى عام 2024، والتى اكتسحها حطب وقائمته بالحصول على عشرة اصوات من عشرة هم أعضاء الجمعية العمومية، جاء فيه:

بيان اتحاد الفروسية

يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية بأسمى أيات الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد على الثقة الغالية التي منحوها لمجلس إدارة الاتحاد خلال انتخاب المجلس بالجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ الخميس الموافق 28 اكتوبر 2021.



ويخص بالشكر السادة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية الاعضاء بالاتحاد نادي فروسية القوات المسلحة ونادي فروسية الحرس الجمهوري نادي سبورتنج ونادي سموحة ونادي المعادي ونادي أصحاب الجياد ونادي الجمعية الرياضية ونادي جرين بلازا ونادي الجزيره ونادي الفروسية بالجزيرة على المظهر الراقي الذي شهدته الجمعية العمومية للاتحاد المصري للفروسية، كما يخص بالشكر أندية القوات المسلحة وجهاز الرياضة العسكري التي تسهم بشكل بالغ وفعال في دعم نشاط الاتحاد المصري للفروسية وهو المعهود من أندية تلك المؤسسة الوطنية العريقة التي تخدم الدولة المصرية في مختلف المجالات.



ويعد مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية أن يكون على قدر المسئولية الملقاة على عاتقه وعلى هذه الثقة الغالية، وسيبذل أقصى جهد لتحقيق المزيد من النجاحات والانجازات ورفع اسم مصر عاليا خفاقا في المحافل الدولية والعالمية ، تماشيا وإسهاما في التقدم والتطوير والنجاح الملموس الذي تشهده مصرنا الغالية والطفرة غير المسبوقة في وضع الدولة المصرية، في ظل التوجيهات والقيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربيةالذي نقل مصرنا الغالية نقلة حضارية كبيرة ووضعها في المكانة التي تليق باسمها وتاريخها

والله ولي التوفيق

