رئيس جامعة بني سويف يوزع 350 شنطة مدرسية على طلاب مدارس حكومية (صور)

أطلق الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، مبادرة الجامعة "كلنا ايد واحدة" والتى نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لتوزيع 350 شنطة على طلاب المدارس الحكومية بقريتي أبو صالح وعلى حمودة بمركز ناصر والمدرجتين ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، وعمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم، وأعضاء هيئة التدريس.

رئيس جامعة بني سويف

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن المبادرة جاءت من دور الجامعة الخدمي والتنموي تجاه المجتمع والبيئة المحيطة بها، بمحافظة بنى سويف والمساهمة الفعالة بالاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا على حرص الجامعة المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" من خلال تنظيم قوافل تنموية شاملة بهدف تقديم الخدمات المجتمعية.

نائب رئيس الجامعة

وأشار الدكتور سامح المراغي، نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، إلى أن الشنطة تحتوى على كافة الأدوات المدرسية من أقلام وكراسات ومقلمة والأدوات الهندسية، وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، وتحقيق التنمية الحقيقية وتحسين مستويات المعيشة ومحاربة الفقر.

رئيس جامعة بني سويف يوزع 350 شنطة مدرسية لطلاب مدارس حكومية (1)

رئيس جامعة بني سويف يوزع 350 شنطة مدرسية لطلاب مدارس حكومية (2)

رئيس جامعة بني سويف يوزع 350 شنطة مدرسية لطلاب مدارس حكومية (3)

رئيس جامعة بني سويف يوزع 350 شنطة مدرسية لطلاب مدارس حكومية (4)

رئيس جامعة بني سويف يوزع 350 شنطة مدرسية لطلاب مدارس حكومية (5)

رئيس جامعة بني سويف يوزع 350 شنطة مدرسية لطلاب مدارس حكومية (6)