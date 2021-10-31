تكريم خاص لبيج رامي.. انطلاق مهرجان أولمبيا مصر للمحترفين

انطلقت ظهر اليوم فعاليات مهرجان أولمبيا مصر للمحترفين في كمال الأجسام (KO PRo)، واالذي يقام في مصر لأول مرة بمشاركة عدد كبير من اللاعبين الأجانب المحترفين، وهو حدث لستثنائي خاصة ان الفائزين الاربعة في فئات الفيزيك والكلاسيك فيزيك والبودي بيلدينج (الوزن المفتوح ووزن 212)، سيتأهلون للمشاركة في في مستر اولمبيا 2022 بالولايات المتحدة الامريكية.

احتفالية خاصة لتكريم بيج رامي في اولمبيا مصر للمحترفين



ويقام المهرجان على مسرح كايرو شو بفندق موفينبيك مدينة الانتاج الاعلامي، بالسادس من اكتوبر وينظمه كوسكواد تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.



وتشهد فعاليات مهرجان اولمبيا مصر للمحترفين مشاركة عدد كبير من نجوم كمال الأجسام المحترفين مثل البطل المصري محمد شعبان والامريكي سيدريك ماكملان، وريجان جريمس ومحمد الامام في الوزن تلمفتوح، واحمد الورداني ومحمد الامبابي وستيف بنثين وجلال رضا.



ومن المنتظر ان يشهد المهرجان تكريم البطل المصري الغالمي بيج بعد تألقه وفوزه بلقب مستر اولمبيا 2021 للمرة الثانية على التوالي، بعدما توج باللقب في نسخة العام الماضي.



ويتخلل المهرجان عدد من الفقرات الموسيقية، والاستعراضية بالاضافة إلي تكريم البطل العالمي محمود الدرة، الذي يعد واحد من اشهر لاعبي كمال الاجسام في المنطقة العربية.

