خطة للارتقاء بالعاملين في السياحة

ضمن برنامج "سفراء السياحة".. دورة تدريبية في قصر محمد علي بالمنيل

أخبار مصر
المتدربين أمام بوابة
المتدربين أمام بوابة المتحف الخاص بقصر المنيل
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نظمت وزارة السياحة والآثار دورة تدريبية لأفراد الأمن المدني والعاملين بشباك تذاكر قصر محمد علي بالمنيل.

خطة للارتقاء

وجاء ذلك استكمالا لخطة الوزارة للارتقاء بالعنصر البشري من العاملين بالقطاع السياحي والأثري  على مستوى الجمهورية، ضمن برنامج "سفراء السياحة ".

موضوعات التدريب 

وأشارت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب إلى أن هذه الدورة امتدت ليومين، حيث تم تعريف المتدربين على كيفية تطبيق الخدمات السياحية في المواقع الأثرية والمتاحف، وكيفية التواصل مع الزائرين والتعامل معهم بطريقة صحيحة، بالإضافة إلى إدارة الأزمات والمشكلات.

وأضافت أنه في ختام هذه الدورة التدريبية تم تسليم المتدربين شهادات معتمدة من مؤسسة School of London المعتمدة دوليًا.

جدير بالذكر أن برنامج سفراء السياحة يتم تنفيذه بتمويل من بنك الإسكندرية وتنفيذ مؤسسة Rythm التدريبية المعتمدة من Institute of Hospitality في المملكة المتحدة، ويهدف إلى رفع الوعي السياحي لدى العاملين بقطاع السياحة والآثار وتعريفهم بالسلوكيات الصحيحة التي يجب اتباعها مع السائحين والزائرين ليكونوا سفراء للبلاد أثناء التعامل مع الزائرين بالأماكن السياحية والأثرية.

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