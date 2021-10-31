فوز لافيينا واطسا في الجولة الرابعة بدورى القسم الثالث

أقيمت اليوم 3 مباريات ضمن منافسات الأسبوع الرابع بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث، بالمجموعة التى تضم فرق محافظات الفيوم والبحر الأحمر وبنى سويف.

حيث نجح مركز شباب اطسا فى تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة على ضيفه نادى رأس غارب بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب الفيوم .

لينجح أبناء الفحمد الجيوشي المدير الفنى لإطسا فى إستمرار النتائج الإيجابية للفريق وحصد النقطة الثامنة، فيما توقف رصيد راس غارب عند 3 نقاط.

وسقط الواسطى الرياضي فى فخ التعادل السلبي أمام ضيفه عاملين غارب بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد الواسطى الرياضى الجيد، ليرتفع رصيد عاملين غارب للنقطة الرابعة، فيما ارتفع رصيد الواسطى للنقطة الثانية، ولديه مباراة مؤجلة أمام شباب ناصر.

وخسر مركز شباب سمسطا خارج ملعبه أمام شقيقه نادى لافيينا بديربي ابناء بنى سويف بنتيجة 2/3 ليتوقف رصيد سمسطا عند نقطتين ارتفع رصيد لافيينا عند 10 نقاط.

وسقط نادى شباب ناصر فى فخ الخسارة بنتيجة 1/3 أمام شقيقه نادى مطرطارس بديربي ابناء الفيوم، ليتوقف رصيد شباب ناصر عند 4 نقاط ولديه مباراة مؤجلة أمام الواسطى فيما ارتفع رصيد مطرطارس للنقطة الرابعة.



وكان مركز شباب ببا قد نجح فى تحقيق فوزا كبيرا بثلاثية نظيفة على مضيفه نادى ابو كساة بالمباراة التى جمعا بين الفريقان بملعب مركز شباب الفيوم، وجاءت أهداف ببا عن طريق الثلاثى على جابر ورضا شحاته وأحمد ممدوح، ليت قف رصيد ابو كساة عند 6 نقاط فيما ارتفع رصيد ببا للنقطة 7.



وتختتم غدا منافسات الأسبوع بلقاء وحيد حيث يحل مركز شباب سنورس ضيفا على شقيقه مركز شباب الفيوم ' الساحة ' بديربي فيومى، ويحتل سنورس المركز السادس برصيد 4 نقاط فيما يحتل مركز شباب الفيوم المركز الرابع برصيد 5 نقاط.