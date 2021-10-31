عضو بالشيوخ يكشف شروط التبرع بالقرنية (فيديو)

قال الدكتور إيهاب وهبة، استشاري العيون وعضو مجلس الشيوخ، إن نقل وزرع قرنية من متوفي إلى شخص حي مصاب أمر جائز، مشددًا على أن الأمر مباح شرعا ولكن بشروط واعتبارات شرعية.

وأضاف "وهبة"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك شروط مسموح بها لإجراء العملية، حيث أن عمليات نقل القرنية من متوفي لها مدة محددة، مشيرًا إلى أن المدة الزمنية التي يمكن استخراج القرنية فيها من جسد متوفي لاستخدامها في عمليات زرع القرنية هي 24 ساعة فقط، ولا يمكن أن تتعدى هذه المدة.

وأوضح استشاري العيون وعضو مجلس الشيوخ، أنه بعد هذه الفترة الزمنية تموت الأنسجة الخاصة بالقرنية وتفقد صلاحيتها تماما بما لا يسمح باستخدامها في أي عملية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الحالات التي يمكن أن يتم نقل وزراعة قرنية لهم من أشخاص متوفين، لافتًا إلى أن الكثير ممن لديهم مشكلات بصرية مهددين بالعمى مثل المصابين بالقرنية المخروطية، أو من يعانون من الرمد الحبيبي.