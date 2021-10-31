خبير بيئي: قمة جلاسكو ستكون الأكثر فاعلية بمواجهة التغيرات المناخية

قال الدكتور مجدي علام، الخبير الدولي في شئون البيئة، إن قمة التغير المناخي في جلاسكو ستكون الأكثر فاعلية في مواجهة تلك القضية بسبب شدة آثارها السلبية في أوروبا وأمريكا وعدد من الدول.

وأشار "علام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنه يتوقع أن تصدق الدول الكبرى في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، معلقا: "المرادي الدول هتاخدها جد"، حيث كانت تصدر تصريحات معسولة ولا تنفذ.

وأضاف أن مساهمتنا في غازات الاحتباس الحراري لا تزيد عن 4%، ولكن تضررنا غير عادي، لافتا إلى أن مصر نفذت أكبر محطة طاقة شمسية على مستوى العالم ضمن اتجاهها لاستخدام الطاقة المتجددة في مواجهة التغيرات المناخية..

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه اهتمام خاص بالبيئة، ومهتم بوجود مساحات خضراء في المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها.

ولفت إلى أن نجاح مصر في الاهتمام بقضية التغير المناخي وآليات مواجهتها من أهم أسباب الموافقة على استضافتها القمة المقبلة.