استجابة لرسالة الرئيس.. داعية يطلق حملة "نبي السماء يحترم النساء"

أعلن الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بوزارة الأوقاف، عن إطلاقه حملة دعوية بعنوان “نبي السماء يحترم النساء”، تعقيبًا على حالة الجدل التي أُثيرت مؤخرًا حول تبرير البعض ضرب النساء من قبل أزواجهن.

وعن حملة "نبي السماء يحترم النساء"؛ قال الداعية الإسلامي خالد الجمل، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، إنه يُجهز لمشروع دعوي كبير لتجديد الخطاب الديني منذ أكثر من 3 سنوات؛ وتعتبر هذه الحملة البداية؛ وأهم مميزاتها هي تفادي كل المعوقات التي أعاقت عملية تجديد الخطاب الديني منذ سنوات.

وأضاف أننا سنقوم في هذه الحملة بإظهار الفهم والفقه المعتبر والصحيح والجديد المناسب لوقتنا وثقافتنا الحالية؛ هذا الفقه الذي تم إخفاؤه عن الناس بقصد أو بغير قصد وتنقية وتوضيح التراث الإسلامي من تلك الآراء التي قد يفهمها البعض على أنها هي الصواب الوحيد في الدين، مع الاعتماد بشكل أساسي على الجهات الدينية الكبرى الثلاث في مصر وهي الأزهر والإفتاء والأوقاف، موضحًا أن الحملة ببساطة شديدة تستهدف إظهار "فقه المرأة الراقي في الإسلام"، وتجنب ما لا يُناسب فهم عصرنا من آراء فقهية عن المرأة.

وبسؤاله عن سبب توقيت الإعلان عن حملة "نبي السماء يحترم النساء"؛ قال الجمل إن الأسباب كثيرة منها أهمية المرأة في استقرار المجتمع المصري؛ حيث أن المرأة تعتبر جزءًا أساسيًا فيه؛ فضلًا عن تلك الجهود المستمرة التي تقوم بها مؤسسات الدولة المختلفة في محاولة للنهوض بمستوى الأسرة المصرية في هذا الوقت تحديدًا؛ كما أنني لاحظت من خلال عملي الدعوي أن من أكثر أسباب المشاكل الأسرية المؤدية إلى تفكك الأسرة بداية من الطلاق وصولا إلى جرائم الاعتداء البدني على المرأة والتي قد تصل إلى حد القتل يرجع سببها الرئيسي للفهم الخاطئ لما يسمى بـ "حقوق الرجل على المرأة في الإسلام".