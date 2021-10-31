"الأرصاد" تزف بشرى سارة للمواطنين عن حالة الطقس

توك شو
الطقس-أرشيفية
الطقس-أرشيفية
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 قال الدكتور محمود شاهين،  مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر مقبلة على استقرار في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع، لافتَا إلى أن المواطن يشعر بارتفاع درجات الجرارة خلال ساعات النهار، وبرودة ليلًا.

 وتابع "شاهين"، خلال  مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الفارق بين  الدرجة العظمى والصغرى يصل لـ10 درجات،  مضيفًا  أن الشبورة المائية تتكون خلال الطرق القريبة من المسطحات المائية، في وقت مبكر.

 ولفت إلى أن الخروج  يفضل بعد فترة تكون الشبورة في الصباح، مشيرًا إلى أن فرص الأمطار خفيفة إلى متوسط على السواحل الشمالية وسيناء.

محمود شاهين الأرصاد الجوية فضائية الحدث اليوم الشبورة المائية

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