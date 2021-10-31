هل سيتم نقل الموظفين للعاصمة الإدارية حاليا؟.. مستشار رئيس الوزراء يوضح

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن قرار نقل الموظفين للعاصمة الإدارية قرار يختص به رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لافتًا إلى أنه تجرى حاليا تجارب في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر دخلت عصر المدن الذكية بإنشاء مدينتي العاصمة الإدارية والعلمين، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بأن تكون جميع المدن المصرية مدن ذكية.

ونوه بأن المدن الذكية هي مدن لها بنية تحتية تتحكم بها تكنولوجيا المعلومات؛ لافتا إلى أتالمدن العصرية في العالم تتجه لهذا الاتجاه.

وأوضح مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري أن العاصمة الإدارية ستصبح أول مدينة ذكية في مصر، منوها بأن وزارة الاتصالات قاربت على أرشفة أكثر من مليار مستند إلكترونيًا.

واستطرد قائلًا أن الأمن السيبراني لا يوجد به حماية بنسبة مئة في المئة، ولكن مصر لديها أعلى برامج ونظم حماية مؤمن تأمين شديد بالبرامج الحديثة؛ حيث أن الخبرات المصرية من المتخصصين والعلماء هم الذين يؤمنون جميع البيانات الإلكترونية العربية.

وحول تدريب الموظفين على التكنولوجيا بالعاصمة الإدارية؛ قال إنه تم تقييم جميع الموظفين الذين سينتقلون للعاصمة؛ من خلال معرفة مهاراته في اللغتين العربية والإنجليزية والحاسب الآلي والمهارات الشخصية، لافتًا إلى أن التدريب بدأ الصيف الماضي وقارب على الإنتهاء؛ لاستعداد الموظفين للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة.