نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا من خلال رابط موقع وزارة التعليم الليبية moe.gov.ly.. احصل عليها من هنـــاااااااا

أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية، عن نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2021 برقم الجلوس والاسم عبر رابط الموقع الرسمي للوزارة، حيث أن من المُفترض ظهورها عبر موقع الوزارة خلال الساعات القليلة المقبلة، وأكدت الوزارة إنه سيتم الإعلان عن النتيجة، في مقر الوزارة في منطقة الهاني بطرابلس، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق.



نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا.. طريقة الحصول عليها

ويُتاح الآن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا عبر الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية من خلال الرابط التالي (اضغط هنــــــــا).

أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية، اليوم الأحد، عن إمكانية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا بواسطة رقم الجلوس الخاص بك، وذلك عبر رابط موقع منظومة الامتحانات صدور نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2021 بكافة المدن أو عبر موقعنا نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2021



الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2021



من خلال رقم الجلوس أو رقم القيد الخاص بالطالب وسوف ننشر لكم روابط الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية 2021 في الموعد الرسمي لظهورها عبر موقع وزارة التربية والتعليم الليبية.

ومن المقرر إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، فور ظهورها على الموقع الرسمي، ويمكن الحصول عليها حينها عن طريق الدخول على الموقع وإدخال البيانات المطلوبة (اضغط هنـــــــــــا).

ومن جانبه، كشف الدكتور عثمان عبدالجليل وكيل وزير التعليم الليبي، حقيقة تأجيل نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا، حيث نفى هذه الأنباء وأكد أن النتيجة ستظهر في موعدها الأساسي، ويتعين على الطلاب للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2021 إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ويتوقع أولياء الأمور حدوث ارتفاع كبير في نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2021، خاصة في ظل عقد الامتحانات بطريقة سهلة ودون حدوث أي مشكلات تذكر، ورغم تضارب الأنباء بشأن موعد ظهور النتيجة، إلا أنّ التصريحات الرسمية التي خرجت من المسؤولين، تؤكد أنّ النتيجة جاهزة وفي انتظار نشرها خلال ساعات، لتكون متاحة أمام الطلاب وأولياء الأمور، وذلك عن طريق الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية.