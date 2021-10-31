طبيب ذكورة: الضعف الجنسي قد يحدث فجأة لهذا السبب (فيديو)

قال الدكتور أحمد عادل، مدرس أمراض الذكورة والتناسل والعقم بجامعة القاهرة، إن أمراض القلب والسمنة المفرطة وما يصاحبها من ارتفاع مستوى الدهون فى الدم بجانب التدخين، وعادات الأكل السيئة، وعدم القيام بمجهود بدني، تؤدي إلى الإصابة بالضعف الجنسي.

وتابع "عادل"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن 40% من الرجال حول العالم يصابون بالضعف الجنسي وفقًا لآخر الإحصائيات، مضيفًا أن الضعف الجنسي قد يحدث فجأة، وهذا يرتبط أكثر بالنواحي النفسية، وقد يحدث على مدى زمني كبير، وهذا مرتبط بالأمراض العضوية مثل مرض السكر.

وأضاف أن مريض الضعف الجنسي قبل أن يذهب إلى طبيب يقوم باستشارة صديق أو صيدلي، ويحصل على منشطات، وهذا يعتبر الطامة الكبرى، لأن المنشطات تكون مسكنات، ومع مرور الوقت لا تؤدي إلى أي نتيجة.