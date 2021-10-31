أستاذ أمراض ذكورة: هذا هو الحل الجذري للضعف الجنسي (فيديو)

توك شو
ضعف جنسي-أرشيفية
ضعف جنسي-أرشيفية
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شدد الدكتور أحمد عادل، مدرس أمراض الذكورة والتناسل والعقم بجامعة القاهرة، على ضرورة أن يقوم مريض الضعف الجنسي بالذهاب إلى الطبيب المختص، لأن العلاج في البداية يكون سهل وبسيط.

 

وتابع "عادل"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن الضعف الجنسي لا يؤثر على الإنجاب إلا في الدرجات العالية التي تمنع إقامة العلاقة الجنسية، مشيرًا إلى أن الضعف الجنسي درجات، وعلاج الضعف قد يكون ببعض الأدوية أو بعض الإجراءات الأخرى.

 

 وأشار إلى أن العلاج الدوائي لا يقصد به الحصول على منشط أثناء العلاقة، ولكنه علاج متكامل يسير لفترة طويلة، ولكن هناك مشكلة كبيرة بأن هناك كثير من الرجال أصيبوا بدرجات كبيرة بالضعف الجنسي، وفي هذه الحالة هناك بعض العلاجات مثل الحقن الموضعي، ونلجأ إليه حال عدم الاستجابة للمنشطات الجنسية.

 

ولفت إلى أن العلاج الجذري للضعف الجنسي يكون من خلال زراعة دعامة العضو الذكري بإجراء بسيط يُمكن المريض من إقامة العلاقة الجنسية وحل مشكلة الضعف الجنسي طوال العمر.

 

 

 

 

مدرس أمراض الذكورة والتناسل والعقم الدكتور أحمد عادل جامعة القاهرة الضعف الجنسي

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