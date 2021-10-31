أستاذ باطنة: تحديد 3 مستشفيات لزراعة أعضاء المتوفين حديثًا (فيديو)

توك شو
الدكتور محمد عز العرب
الدكتور محمد عز العرب
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قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الأمراض الباطنة ومؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، إن عملية التبرع بالأعضاء عمل إنساني نبيل قد يساهم في إنقاذ حياة الملايين ممن يعانون من أمراض مستعصية لا توجد لها أدوية فعالة من أجل الشفاء، وعندما تصيب هذه الأمراض بعض الأعضاء الحيوية في الجسم مثل القلب، الرئتين، الكبد، البنكرياس، الأمعاء، تصبح الحياة مستحيلة، وبالتالي الموت مباشرة.

 

وأضاف "عز العرب"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن بنوك حفظ الأعضاء سيكون لها مواصفات معينة، وستكون داخل المستشفيات الخاصة والحكومية، كما أن اللجنة العليا لزرع الأعضاء حددت منذ مدة بشكل مبدئي 3 مستشفيات بالنسبة للمتبرع أو زراعة أعضاء المتوفين حديثا.

 

وتابع: "هناك بنوك مخصصة لحفظ الأعضاء ولها نظام معين، ومع توافر الشبكة العنكبوتية سيتم تحديد أنسجة المريض والأنسجة المطابقة له من أعضاء المتبرعين سواء كان المريض في أي مكان آخر داخل القاهرة، وسرعان ما تحدد الشبكة العنكبوتية المكان والعضو المناسب لهذا الشخص".

 

الدكتور محمد عز العرب مستشفيات زراعة الأعضاء

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