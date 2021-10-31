بحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مطاري رأس الخيمة وبيشكيك ماناس

استقبل الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة في مكتبه السيد تيمور عبدالجليل القنصل العام لجمهورية قرغيزستان في دبي.

تناول اللقاء استعراض جوانب الشراكة الاستراتيجية بين مطار رأس الخيمة الدولي ومطار بيشكيك ماناس الدولي والتي من شأنها تمكين الطرفين من تحقيق فوائد مشتركة وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين، وتعزيز التنسيق والتعاون في ما بينهما للاستفادة من الطلب المتنامي على السفر والشحن بين البلدين.

وأشاد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين، ومتانة الروابط الاقتصادية، والتي أخذت تتطور وتحقق معدلات نمو في مجالي التجارة والاستثمارات..مشيرا إلى الشراكة بين البلدين التي تضيف قيمة حقيقية ومساهمة فاعلة في الاقتصاد المحلي، وأكد أهمية قطاع الطيران الذي ما دام شكّلَ بعدًا إضافيًا يدعم مستقبل التنمية المستدامة بمجالاتها كافة.

وأشار الشيخ سالم القاسمي إلى الدور الذي يضطلع به مطار رأس الخيمة الدولي كونه واحدًا من الروافد الأساسية لدعم مختلف مسارات التنمية في الإمارة لا سيما في قطاعي السياحة والسفر، لافتا إلى الخدمات والتسهيلات وبيئة الأعمال الجاذبة التي يقدمها المطار، إلى جانب المزايا التي يقدمها مركز الشحن للشركات وفق أعلى المعايير العالمية والتي تناسب الشركات عامة والشركات في قيرغيزستان خاصة.

من جهته أكد قنصل عام قرغيزستان في دبي على عمق العلاقات التي تربط بين بلاده ودولة الإمارات، مشيرا إلى أن الإمارات تعتبر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين في المنطقة، ونسعى لتعزيز هذه العلاقات لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.