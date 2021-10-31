أستاذ فيروسات: 30% من سكان الأرض لديهم مناعة ضد كورونا

قال إسلام حسين، الباحث المتخصص في علم الفيروسات بولاية بوسطن، إنه يتوقع أن فيروس كورونا سيتحول إلى فيروس متوطن، حيث سيكون هناك عدد من الإصابات ولكن بسيطة ولا تمثل تفشي.

وأشار "حسين"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنه كلما زادت المناعة المجتمعية كلما استطعنا تحجيم انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن 30% من سكان الكرة الأرضية لديهم مناعة ضد كورونا حاليا سواء من خلال الإصابة أو الحصول على اللقاح.

وأكد أن كل اللقاحات المتوفرة حاليا مازالت فعالة ضد متحور كورونا، معلقا: "ربنا سترها معانا"، منوها بأنه لو تعد اللقاحات فعالة ضد الفيروس فأننا سنحتاج إلى نسخة معدلة من اللقاح، كاشفا أن شركات اللقاحات بدأت بالفعل في تغيير تركيب اللقاحات لتكون فعالة بشكل أكبر ضد دلتا.