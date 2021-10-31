وزير التموين: حذف أكثر من 10 ملايين مواطن لا يستحقون دعم الخبز



أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاستمرار فى تنقية قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة دعم السلع التموينية أمر ضرورى حتى يصل الدعم لمستحقيه ودعم الفئات الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من دعم الخبز قبل بدء التنقية كان يبلغ نحو 81.5 مليون مواطن والآن أصبح 71 مليون فقط، وذلك دون أن يضار مواطن واحد.



وأضاف وزير التموين، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن التحول للدعم النقدى المشروط أمر يحتاج إلى نقاش موسع وخطة استراتيجية حتى يتم توعية المواطن بمزايا هذا النظام، مؤكدا أنه يرفع من كفاءة منظومة الدعم ويقلل من الفاقد.

وفي سياق مسبق، قال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كافة الخيارات مفتوحة حتى الآن في دراسة سعر رغيف الخبز، والذي تتراوح تكلفته من ٦٤ إلى ٦٥ قرش، بينما يباع بسعر ٥ قروش للمواطن على البطاقات التموينية.

وأشار المصيحلي، خلال المؤتمر الصحفي الأخير له، إلى أن إدارة ملف الدعم من خلال مناقشات كثيرة تتم من لجنة الموازنات وموازنة ٢٠٢١/٢٠٢٢ بلغت ٨٧ مليار جنيها وتم وضعها في السلع التموينية بقيمة ٣٦ مليار جنيه ومنظومة الخبز المدعم ٥١ مليار جنيه.

وتابع: أن مفهوم الإدارة هو حسن استغلال الموارد المتاحة في مفهوم الدعم معناه أن هناك مستفيدين من السلع التموينية نحو ٦٤ مليون مواطن و٧١ مليون مواطن من الخبز المدعم.