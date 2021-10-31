الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار

أعربت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، عن قلقها البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات بحق المدنيين في ولاية تشين بميانمار، بما في ذلك إشعال النيران وتدمير أكثر من 100 منزل.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أوردته وكالة "رويترز" للأنباء في نسختها الإنجليزية الأحد -: "ندين مثل هذه الأعمال الوحشية التي يرتكبها النظام البورمي ضد المدنيين الأبرياء، ومنازلهم ودور العبادة، داعيا إلى ضرورة إنهاء العنف هناك.

وتشهد ميانمار حالة من الاضطراب منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير المنصرم، بقيادة مين أونج هلاينج، ما أدي إلى إثارة غضب المجتمع الدولي.

