وزيرة البيئة عن التغيرات المناخية: أكثر شراسة على الدول النامية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قمة المناخ الحالية مختلفة؛ كون الوضع الذي يعيشه العالم وآثار تغير المناخ أصبحت واضحة وضوح الشمس حتى في مصر، موضحة أن مصر تعيش أيام حر، والموجات الحارة تشتد كل سنة عن التي قبلها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن تأثير تغير المناخ أصبح لا يفرق بين الدول المتقدمة والنامية ولكن أثاره على الدول النامية أكثر شراسة كونه يؤثر على مناحي التنمية الخاصة بها.

وشددت وزيرة البيئة، على ضرورة أن تفي الدول المتقدمة بوعودها بترجمة اتفاق حقيقي، مشيرة إلى أن اتفاق باريس كان مهما حيث رسخ للتكيف مع التغيرات المناخية عبر تقليل الانبعاثات.

وتابعت أن مبادرة الرئيس السيسي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي للحفاظ على البيئة مردفة: “مصر منذ 2015 حتى الآن لم تتخلى عن قضية تغير المناخ وتدافع عن إفريقيا وتدافع عن الدول النامية”.

ونوهت وزيرة البيئة بأن المشروعات القومية كالطرق والطاقة وثيقة الصلة بالتكيف والتعامل مع التغيرات المناخية مؤكدة أنه يجب استخدام التكنولوجيا للحد من التغيرات المناخية.