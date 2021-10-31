"اقتصادية الشارقة" تناقش فرص وتحديات قطاع أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية

عقدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ندوة إفتراضية بعنوان "الفرص والتحديات لقطاع أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية في الإمارة" وذلك في إطار حرصها على تحقيق خطوات متقدمة على المستوى العالمي في قطاع ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تهيئة وتوفير مناخ تحفيزي يعزز من ريادة الأعمال والوصول بالإمارة إلى مصاف الإقتصاديات الأكثر تنوعًا وتنافسية ومرونة في العالم.

شارك في الندوة ممثلون عن بلدية مدينة الشارقة ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" بحضور عدد من المستثمرين في هذا القطاع ورواد الأعمال.

وتناولت الندوة دور الدائرة في التأكد من سلامة المنشآت من المخالفات ومدى تطبيقها للوائح والقوانين الخاصة بالترخيص ومزاولة النشاط بالإمارة إلى جانب توفير الرقابة والحماية اللازمة لمزاولي هذا النشاط وغيرها من الأنشطة التجارية.

وأكدت نورة بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الإقتصادية في دائرة التنمية الإقتصادية بالشارقة اهتمام الدائرة بإعداد وتنفيذ الخطط الإقتصادية للإمارة وإجراء الدراسات وإستحداث النظم الإستثمارية الداعمة لرواد الأعمال وتوفير المناخ الملائم للإستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيلها على المستثمرين.

وكشفت عن ارتفاع ملحوظ في إجمالي الرخص الصادرة في قطاع الخدمات الغذائية لتصل إلى 1497 رخصة ما بين الأعوام 2017 و2020 وبمعدل نمو وصل إلى 20 بالمائة في عام 2020 في حين وصلت نسبة نمو الرخص المجددة إلى 14 بالمائة في نفس الفترة للرخص في هذا المجال.

من جهتها استعرضت بلدية مدينة الشارقة أهم الإشتراطات والإجراءات الخاصة بإستخراج ترخيص المنشآت الغذائية التي شكلت تحديد نوع النشاط الغذائي المناسب وتوفير المستندات الخاصة في حين قدمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" احصائيات المؤسسة في قطاع الأغذية ودورها في دعم نشاط المطاعم خلال فترة الجائحة من خلال المحفزات التي قدمتها لهذا النشاط لتجاوز الأزمة.

وفي ختام الندوة تم عرض تجارب رواد الأعمال في قطاع الأغذية للتعرف على تجربتهم والإستفادة منها ودور الجهات الحكومية والمحلية في تقديم التسهيلات المرجوة لهم وعرض التحديات التي تم مواجهتها في هذا القطاع.