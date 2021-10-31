عماد الدين أديب: الخليج دعم لبنان بـ 72 مليون دولار

ردا على تصريحات جورج قرداحي..

استنكر الإعلامي عماد الدين أديب، تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن حرب اليمن، مشيرا إلى أن دول الخليج دعمت بلاده باستثمارات مباشرة وودائع ومساعدات إنسانية بنحو 72 مليون دولار أمريكي منذ عام 1991 حتى الآن.

وأوضح أديب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج "حديث لقاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أنه لا يمكن اختصار الأزمة السياسية اللبنانية السعودية في تصريحات جورج قرداحي، وتلخيص الأزمة في الاعتذار عن تصريحات قرداحي، فهناك مسلسل تراكمات من الإساءات اللبنانية بتحريض إيران والنظام السوري ضد الخليج.

وبين أن هناك تراكمات سابقة أدت إلى إشعال الأزمة السياسية بين لبنان والسعودية، كما أن دول الخليج تؤمن أن مردود الاستثمارات في لبنان لا يجب أن يذهب لما فيه صالح إيران، موضحا أن حكومات لبنان على مدار 15 عاما الماضية لم تتوافق مع المصالح الاقليمية لدول الخليج.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي تعتدي يوميا على السعودية بدعم صريح من إيران، لذلك ترى دول الخليج أن تأييد لبنان للحوثي هو عمل عدائي للسعودية، كما أن النظام الأمني السوري وإيران دأبوا على تحريض الحكومات اللبنانية ضد دول الخليج.