3 مليارات درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال الربع الثالث

حققت التصرفات العقارية في إمارة عجمان خلال الربع الثالث من العام الجاري 1875 تصرفًا عقاريًا بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات درهم ليحافظ بذلك السوق العقاري على وتيرة النمو المتصاعدة منذ مطلع العام 2021.

وأفاد التقرير العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن الدائرة سجّلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية 4917 معاملة و1461 عملية تداول.

وأكد سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن أرقام وإحصائيات الربع الثالث تؤكد محافظة إمارة عجمان على وتيرة النمو العالية لأداء القطاع العقاري الذي يمر بفترة إنتعاش ملحوظة، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب أبرزها تنامي فرص الإستثمار في الإمارة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة وسرعة وسهولة إنجاز المعاملات.

وكشف التقرير الصادر عن تسجيل أعلى قيمة مبايعة في "الحليو 1" بقيمة 35 مليون درهم في حين تم تسجيل أعلى قيمة رهن بقيمة 86.3 مليون درهم في منطقة "النعيمية 1"، وجاء حي "الياسمين" على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولًا يليه كل من حي "الزاهية" وحي "العالية" على التوالي.