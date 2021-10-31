من ضمنها مصر.. السعودية دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال جائحة “كوفيد -19”

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أكدت وزارة المالية السعودية أن المملكة تستخدم الأدوات المتاحة لتقديم الدعم للتعامل مع آثار جائحة "كوفيد-19" بما في ذلك دعم السيولة من النقد الأجنبي.


وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن المملكة تعدّ من الدول الرئيسة التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال الجائحة، لافتة إلى أنها قدمت مؤخرًا وديعة بقيمة 3 مليار دولار للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار.


كما أبانت أنه بجانب ذلك، تم تقديم وديعة بقيمة 3 مليار دولار للبنك المركزي الباكستاني، مع تقديم 1.2 مليار دولار لتمويل التجارة لدعم ميزان المدفوعات لباكستان.
وأفادت الوزارة أن هذه التسهيلات الخارجية البالغ مجموعها 9.5 مليارات دولار، تعادل نحو 70% من حقوق السحب الخاصة التي تم تخصيصها مؤخرًا للمملكة من صندوق النقد الدولي.

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