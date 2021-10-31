سامي قمصان: ليس شرطًا تسجيل عدد من الأهداف ولكن الأهم المكسب

أكد سامي قمصان المدرب المساعد بالحهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية الفوز الذي حققه فريقه في مباراة اليوم على البنك الأهلي بهدف نظيف.

وأضاف بعد نهاية المباراة:"ليس شرطًا تسجيل عدد من الأهداف ولكن الأهم المكسب".

وتابع:"كان هناك إصرار لتحقيق الفوز في مباراة اليوم والحمد لله تحقق لنا ذلك وحصلنا على النقاط الثلاث".

وأوضح:"من الطبيعي عدم لعب جميع المباريات بنفس الأداء، الفريق كان بعيدًا عن بعضه في الشوط الأول".

وأشار:"في الشوط الثاني رجعنا للطريقة الطبيعية وتمكنا في تسجيل الهدف والفوز".

وزاد:"مباراة القمة هامة للغاية والفريق سيخوض مرانه غدًا ومباراة ودية يوم الثلاثاء للعناصر التي لم تشارك في مباراة اليو ثم نستمر في التدريبات وندخل معسكرًا مغلقًا حتى موعد اللقاء".

وأردف:"نواجه خصومًا ويشاهدك وبالتالي فقد تواجه بعد الصعوبات، وكان لدينا حلول في الشوط الثاني وهي تمنحنا الأفضلية والاستمرارية في الأداء".

وعن مباراة القمة قال:"نركز جيدًا في المباراة المقبلة أمام الزمالك ونستعد لها بشكل قوي وإن شاء الله نسعد جمهورنا".

واختتم:"جمهور الأهلي منحنا دفعة قوية في الشوط الثاني ونتمنى أن يتواجد الجمهور بشكل أكبر في المباريات المقبلة".