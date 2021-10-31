أستاذ مناعة يفجر مفاجأة عن الجرعة الثالثة للقاح كورونا (فيديو)

قال الدكتور عبد الهادي خضر، أستاذ المناعة، إن إصابات كورونا ترتفع في بعض المناطق في العالم، لكن الإصابات في أمريكا خلال هذه الفترة أقل بكثير من العام الماضي، ولكن الإصابات تتمركز في المناطق التي لم تشهد الحصول على لقاح كورونا بصورة كبيرة.

وتابع "خضر"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أنه لم يحصل على الجرعة الثالثة رغم أنها متوفرة، مشيرًا إلى أن الجرعة الثالثة مفيدة جدًا لمن يعاني من خلل في الجهاز المناعي، أو من لديه انخفاض في عدد الأجسام المضادة.

ولفت إلى أن مستوى الأجسام المضادة من شخص لشخص بعد الحصو لعلى اللقاح بليس ثابتًا، ولا توجد إحصائيات تدل على مستوى الاجسام بعد الحصو لعلى القاح بـ6 أشهر، معقبًا:" لا توجد دراسات كافية للحصو لعلى الجرعة الثالثة، وهذا الامر قاصر للفرق الطبية ومن يعاني الأمراض المناعية"